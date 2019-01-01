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Меню Дня
Рецепты салатов с языком

 Рецепты салатов с языком

Салаты с говяжьим или свиным языком всегда радуют нежным вкусом. Они не только способны разнообразить ежедневное меню, но придадут сил для новых свершений. В этой статье "Меню Дня" предложит вам  прекрасные рецепты салатов с языком, возможно, откроете для себя что-то новое и порадуете своих близких вашим новым салатным шедевром.

Содержание статьи

1.Слоёный салат с языком "Драгоценная россыпь"

2.Салат с языком, салями и кукурузой

3.Слоёный салат "Купеческий" с языком и грибами   

4.Салат с языком, маслинами и сыром

 

Слоёный салат с языком "Драгоценная россыпь"

Ингредиенты

  • 7 яиц
  • 4 яблока
  • 4 киви
  • 200 гр. корейской моркови
  • 1 язык (свиной или говяжий)
  • 50 гр. зерен граната (горсть)
  • 180-200 гр. майонезного соуса
  • 180-200 гр. мягкого творожного сыра
  • 20 гр. измельченных фисташек (горсть)
  • 50 гр. кедровых орехов (горсть)
  • 2-3 зуб. чеснока

 

Приготовление

Перед тем как начать собирать наш слоеный салат, необходимо подготовить все ингредиенты. Так как салат слоеный, то и продукты будем выкладывать слоями. В первую очередь необходимо отварить язык в подсоленной воде. Остудить его и нарезать небольшими кубиками. Также следует предварительно отварить куриные яйца.
Киви моем, очищаем от кожуры и нарезаем небольшими кубиками.
Отварные куриные яйца очищаем от скорлупы, разрезаем на две части, разделяем на белки и желтки. Белки режем кубиками. Желтки натираем на терке.
С яблок снимаем шкурку, удаляем семена и тоже нарезаем небольшими кубиками.
Далее займемся подготовкой соуса. Им мы будем смазывать каждый новый слой нашего салата с языком. Творожный мягкий сыр помещаем в миску, добавляем майонез, натираем на мелкую терку (или выдавливаем через пресс) чеснок и хорошо перемешиваем до однородности.
Теперь, когда все ингредиенты подготовлены, можно начинать собирать салат.
Достаем красивое праздничное блюдо и устанавливаем на него кольцо с высокими бортиками (я использую кольцо от разъемной формы диаметром 22 — 24 сантиметра). Совет: чтобы края слоеного салата выглядели аккуратно, и с него было проще снимать само кольцо, я рекомендую выложить по внутренним краям разъемной формы ацетатную ленту.
Нижним слоем нашего необычного слоеного салата будет отварной язык. Нарезанный язык выкладываем на середину формы и равномерно утрамбовываем по всему диаметру.Смазываем слой языка творожно-майонезным соусом.
Следующими идут кусочки киви. Их тоже смазываем соусом.Совет: немного кусочков киви нужно оставить для украшения слоеного салата.Затем белки, чуть смазываем соусом.
Следующим слоем идет пикантная морковь по-корейски.
Совет: если кусочки моркови по-корейски длинные, то следует их предварительно порезать, так будет удобнее разделять салат на порции.Слой моркови смазываем соусом.Затем выкладываем слой яблок и тоже покрываем их творожным соусом.Сверху высыпаем тертые желтки и легонько утрамбовываем.
Теперь самое интересное: начинаем украшать вкусный слоеный салат с языком и гранатом. Высыпаем зерна граната красивого рубинового цвета, разравниваем, выкладываем кусочки изумрудного киви.
Затем посыпаем салат кусочками фисташек и кедровыми орехами.Аккуратно снимаем разъемное кольцо, легонько отделяем ацетатную ленту.

Салат с языком, салями и кукурузой

Этот нежный салатик я впервые попробовала в одном из кафе восточной кухни. В процессе дегустации все секретные ингредиенты были разгаданы, и я решила повторить салатик дома. Получился очень вкусный и сытный салат, в который вошли говяжий язык, колбаса салями,сыр,огурец  и кукуруза.Вкус у этого салата настолько изысканный, что я, пожалуй, приготовлю его на Новый год.  

 

Ингредиенты

  • говяжий язык 250г
  • колбаса салями 150 г;
  • ½ банки кукурузы;
  • 100 гр острого сыра
  • 1 огурец;
  • соль и перец по вкусу;
  • сметана или майонез для заправки;

 

 

 

 

Приготовление

Сырокопченую колбасу салями и отварной очищенный язык нарезать аккуратной тонкой соломкой.Именно такая нарезка делает салат нежным. С огурцом поступаем также - режем тонкой соломкой.

Сыр нарезаем тонкими кусочками и потом из них делаем соломку.Заправить салат майонезом, добавить консервированную кукурузу, соль и молотый перец по вкусу.Перемешать,выложить на свежие листья салата,готово! Наш праздничный салат с языком, кукурузой и салями  готов. 

 Слоёный салат "Купеческий" с языком и грибами   

Нарядный салат Купеческий с языком и жаренными грибами можно приготовить на любой праздник или семейный ужин . Очень вкусно ,сытно и по-праздничному выглядит такой салат.Главное дать ему пропитаться несколько часов в холодильнике,после этого он станет еще вкуснее.

 

Ингредиенты:

  • отварной язык— 300 гр 
  • шампиньоны — 300 гр 
  • морковь — 2шт
  • маринованные огурцы —3шт
  • сыр твердый — 150 гр 
  • лук репка — 1шт
  • зеленый горошек 1банка
  • яйца куриные — 4шт

 

 

 

Приготовление  

Мясо или язык отварить до готовности. Затем вынуть из бульона и охладить полностью. Нарезать средним кубиком.Лук репчатый очистить и нарезать мелким кубиком. Шампиньоны почистить и нарезать мелким кубиком.

Поставить сковороду на огонь и разогреть растительное масло. Добавить лук и обжарить его до мягкости.  Добавить грибы и жарить до готовности, не добавляя масло.  В конце жарки посолить грибы с луком и перемешать. Охладить полностью.

Яйца куриные отварить вкрутую. Охладить полностью, почистить  и натереть на крупной терке.Маринованные огурцы натереть на крупной терке и сильно отжать от рассола руками. Рассол в салате не понадобится.

Морковь отварить до готовности и охладить. Затем почистить и натереть на крупной терке. Сыр натереть на крупной терке.

Для сборки салата на блюдо положить сервировочное кольцо. Салат собирать слоями в следующем порядке:

  1. Слой языка. Слегка утрамбовать слой и сделать сеточку из майонеза.
  2. Маринованные огурцы  распределить тонким слоем по всей поверхности салата. Немного утрамбовать столовой ложкой.
  3. Следующим слоем выложить морковь, равномерно распределить ее и утрамбовать столовой ложкой. Сделать сеточку из майонеза.
  4. Следующим слоем выложить грибы. Распределить равномерно. Майонезом не смазывать.
  5. На грибы выложить натертый сыр. Распределить равномерно и смазать майонезом, особенно по краям.
  6. На сыр выложить яйца. Распределить равномерно. Слегка прижать. Сделать сеточку из майонеза, особенно по краям.  Майонеза положить побольше, чем обычно.  Смазать его ложкой.
  7. Зеленый горошек выложить в один ряд. Слегка прижать его к майонезу.
  8. Сделать декоративную сеточку из майонеза только по краям.  А в середину добавить еще горошек.
  9. Для украшения между майонезом и горошком выложить несколько гранатовых зерен или клюкву.

Перед подачей салат Купеческий с языком должен настояться не менее одного часа в холодильнике.

Салат с языком, маслинами и сыром

Очень нежный и приятный на вкус салатик можно приготовить из отварного говяжьего язычка с сочными свежими овощами, сыром и маслинами. Попробовала я этот салат на свадьбе в одном из элитных ресторанов города, где он значился в меню как салат «От Шефа». Список ингредиентов был написан здесь же, в меню. Действительно, очень вкусный и изысканный салат с языком и овощами, подумала я и решила повторить это блюдо в домашних условиях.

 

Ингредиенты

  • 250 граммов отварного очищенного языка;
  • 100 граммов твердого сыра;
  • ½ б. маслин без косточек;
  • 1 болгарский перец;
  • 1 свежий огурец;
  • 1 помидор;
  • соль и перец по вкусу;
  • зелень петрушки;
  • майонез;
  • 1-2 ст.л. сока лимона.

 

 

Приготовление

Для приготовления этого салата нам понадобится говяжий язык, который необходимо промыть и отварить до готовности 2-2,5 часа с лавровым листом и специями. После варки язык остужаем и счищаем верхний слой.

Чтобы наш салат не «поплыл» от такого количества сочных свежих овощей, мы их предварительно освободим от лишнего сока. Помидор и огурец разрезаем пополам и удаляем сердцевину с семенами и соком. Нарезаем овощи тонкой аккуратной соломкой, точно также режем сладкий перец и язык. Сыр пускаем на крупную терку.

Добавляем нарезанные кружочками маслины, соль и перец по вкусу. Заправляем салат майонезом и лимонным соком, перемешиваем. Последний штрих — украшаем листиками свежей петрушки и подаём к столу. Вот такой, вроде бы простой, но очень вкусный салат с языком и овощами в итоге получается. 

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