Слоёный салат с языком "Драгоценная россыпь"

Нарядный салат Купеческий с языком и жаренными грибами можно приготовить на любой праздник или семейный ужин . Очень вкусно ,сытно и по-праздничному выглядит такой салат.Главное дать ему пропитаться несколько часов в холодильнике,после этого он станет еще вкуснее.
Ингредиенты:
- отварной язык— 300 гр
- шампиньоны — 300 гр
- морковь — 2шт
- маринованные огурцы —3шт
- сыр твердый — 150 гр
- лук репка — 1шт
- зеленый горошек 1банка
- яйца куриные — 4шт
Приготовление
Мясо или язык отварить до готовности. Затем вынуть из бульона и охладить полностью. Нарезать средним кубиком.Лук репчатый очистить и нарезать мелким кубиком. Шампиньоны почистить и нарезать мелким кубиком.
Поставить сковороду на огонь и разогреть растительное масло. Добавить лук и обжарить его до мягкости. Добавить грибы и жарить до готовности, не добавляя масло. В конце жарки посолить грибы с луком и перемешать. Охладить полностью.
Яйца куриные отварить вкрутую. Охладить полностью, почистить и натереть на крупной терке.Маринованные огурцы натереть на крупной терке и сильно отжать от рассола руками. Рассол в салате не понадобится.
Морковь отварить до готовности и охладить. Затем почистить и натереть на крупной терке. Сыр натереть на крупной терке.
Для сборки салата на блюдо положить сервировочное кольцо. Салат собирать слоями в следующем порядке:
- Слой языка. Слегка утрамбовать слой и сделать сеточку из майонеза.
- Маринованные огурцы распределить тонким слоем по всей поверхности салата. Немного утрамбовать столовой ложкой.
- Следующим слоем выложить морковь, равномерно распределить ее и утрамбовать столовой ложкой. Сделать сеточку из майонеза.
- Следующим слоем выложить грибы. Распределить равномерно. Майонезом не смазывать.
- На грибы выложить натертый сыр. Распределить равномерно и смазать майонезом, особенно по краям.
- На сыр выложить яйца. Распределить равномерно. Слегка прижать. Сделать сеточку из майонеза, особенно по краям. Майонеза положить побольше, чем обычно. Смазать его ложкой.
- Зеленый горошек выложить в один ряд. Слегка прижать его к майонезу.
- Сделать декоративную сеточку из майонеза только по краям. А в середину добавить еще горошек.
- Для украшения между майонезом и горошком выложить несколько гранатовых зерен или клюкву.
Перед подачей салат Купеческий с языком должен настояться не менее одного часа в холодильнике.